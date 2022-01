Misterele "manastirii-fantoma" a carei amintire a ramas in numele unei localitati din nordul tarii

Intr-un sat din apropiere de municipiul Botosani se pastreaza si astazi amintirea unei manastiri-fantoma, ctitorita, de sotia lui Stefan cel Mare. Manastirea, o frumoasa asezare monahala, a disparut fara urma in negura timpurilor, dand nastere la numeroase povesti si legende in randul localnicilor. La numai cativa kilometri de municipiul Botosani, pe drumul ce duce catre Suceava, in comuna Curtesti, se afla satul Manastirea Doamnei.La prima vedere denumirea asezarii pare ciudata, mai ales ca ... citeste toata stirea