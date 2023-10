In municipiul Botosani s-a deschis un centru gratuit pentru ajutorarea celor care au cazut prada adictiilor. Acest spatiu de tratament a luat fiinta la initiativa Mitropoliei Moldovei si Bucovinei si este deservit atat de specialisti in psihologie cat si de preoti.Conform unui sondaj Eurostat, aproximativ 35 % dintre romani au recunoscut ca fac abuz de bauturi alcoolice cel putin odata pe luna. Totodata statisticile europene arata ca Romania se afla in topul Uniunii Europene privind consumul ... citeste toata stirea