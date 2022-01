Moarte fulgeratoare la o tigara fumata pe casa scarii. Detaliile unui accident stupid

Un barbat de 66 ani, din Botosani, a avut parte de un sfarsit cumplit. Acesta a cazut de la etaj in timp ce fuma o tigara pe casa scarii. Botosaneanul se afla in vizita la o ruda. Un botosanean de 66 de ani a fost protagonistul unui accident stupid si tragic in acelasi timp. Incidentul a avut loc intr-un bloc din municipiul Botosani.Barbatul de 66 de ani se afla in vizita la niste rude si a iesit sa fumeze o tigara, arata monitorulbt.ro.Botosaneanul se afla insa in stare de ebrietate si fara ... citeste toata stirea