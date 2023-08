O tanara de 25 de ani, mama a trei copii si gravida, a murit in Maternitatea Botosani, dupa o hemoragie abundenta. Familia acuza personalul medical de indiferenta, pentru ca femeia a stat mai multe ore fara evacuarea sarcinii. A fost deschisa si o ancheta a Politiei.Joi noapte, 19 august 2023, Alexandra, o tanara mama de 26 de ani, insarcinata in 14 saptamani cu al patrulea copil, a ajuns de urgenta la Maternitatea Botosani. Femeia avea sangerari si dureri puternice in zona abdomenului.Ea a ... citeste toata stirea