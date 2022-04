Moartea tragica a unei pensionare in Vinerea Mare. Si-a luat zilele din cauza saraciei

O botosaneanca care abia iesise la pensie s-a sinucis in subsolul blocului. Unii spun ca femeia a cedat din cauza saraciei si a scumpirilor din ultima perioada. Vinerea Mare a venit cu o tragedie pentru o familie din Botosani. O femeie de 59 de ani care locuia intr-un apartament din municipiul Botosani s-a spanzurat. Trupul neinsufletit a fost gasit, de rude, in subsolul blocului in care locuia. Botosaneanca si-a confectionat un streang si l-a atarnat de un raft metalic. S-a lasat in streang cu ... citeste toata stirea