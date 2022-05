Modul incredibil in care europenii foloseau urina, pana acum 300 de ani. Cea mai pretioasa era in Portugalia

Pana acum 300 de ani, europenii foloseau urina intr-un mod greu de imaginat astazi. Era folosita inclusiv pentru clatirea gurii, iar romanii taxau comertul cu urina, fiind considerat cel mai eficient inalbitor pentru dantura. In mod normal, in secolul al XXI-lea, urina este un reziduu organic de care toata lumea se debaraseaza imediat dupa indeplinirea necesitatilor fiziologice. In plus, provoaca repulsie.Nu la fel au stat lucrurile, in Europa, pana in secolul al XVIII-lea. Urina a fost ... citeste toata stirea