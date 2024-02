Moment socant pe scena Teatrului din Botosani: Un actor a fost impuscat in timpul unei repeteitii

Un actor a fost impuscat, vineri, pe scena Teatrului din Botosani, in timpul unei repetitii, de un coleg, cu un pistol de tip airsoft. Victima a fost transportata la spital, stabilindu-se ca a suferit rani minore. Polistii au deschis o ancheta.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Botosani au anuntat ca sunt facute cercetari in acest caz, conform News.ro."In urma informatiilor aparute in spatiul public conform carora o persoana ar fi fost impuscata, cu o arma tip airsoft, in ... citește toată știrea