Juristii din cadrul Spitalului Judetean Mavromati se ocupa in aceste zile cu intocmirea contestatiei impotriva amenzii aplicata de Casa de Asigurari de Sanatate.Este vorba despre o amenda de peste 40.000 de lei calculata procentual din valoarea totala a contractului de servicii medicale incheiate intre cele doua parti.Prezent intr-o conferinta de presa, managerul Spitalului Judetean, Monica Adascalitei a aratat ca s-a primit in mod oficial procesul verbal care se afla in prezent in atentia ... citeste toata stirea