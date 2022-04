Motoare turate, tineri si tinere & multa, multa piele la parada motociclistilor - VIDEO & GALERIE FOTO

In jur de 70 de motociclisti si-au dat intalnire sambata dimineata in curtea Incubatorului de Afaceri din Calea Nationala. Veniti din Botosani si Suceava, adolescenti, dar si oameni in toata firea au oferit o veritabila expozitie pe doua roti.Au putut fi vazute marci celebre, de la BMW la Kawasaki, de la Suzuki si Honda pana la Yamaha si Harley-Davidson.Iar costumatia participantilor la marsul pe doua roti a fost ca atare: geci din piele, multi dintre ei si pantaloni din piele si inclusiv ... citeste toata stirea