Municipiul Botosani a intrat in scenariul rosu. Rata de infectare cu COVID-19 a depasit pragul de trei cazuri la 1.000 de locuitori

Municipiul Botosani a intrat, de sambata, in scenariul rosu, dupa ce rata de infectare cu COVID-19 a depasit pragul de trei cazuri la 1.000 de locuitori.Directia de Sanatate Publica (DSP) a raportat, sambata, 85 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 in municipiul resedinta de judet, ceea ce a facut ca incidenta bolii sa creasca la 3,79 cazuri la 1.000 de locuitori.Numarul persoanelor care au contactat noul coronavirus in ultimele 14 ... citeste toata stirea