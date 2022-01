Nervi grei de la functia de prefect, varul Flutur a bagat liberalii botosaneni in sedinta: De ce mai primesc telefoane?

Dupa ce s-a intalnit miercuri cu presedintele Consiliului Judetean, Doina Federovici, Gheorghe Flutur a avut o intrevedere si cu liderii PNL Botosani. Sedinta s-a desfasurat in cabinetul prefectului si a avut ca tema principala tocmai batalia care se poarta in organizatie pe aceasta functie."Sa respectam democratia de partid!"Presedintele CJ Suceava, care este si prim-vicepresedinte national al PNL, s-a aratat contrariat de faptul ca este contactat in continuare de unii capi ai filialei de ... citeste toata stirea