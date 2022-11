New York, Paris, Sidney... Botosani: Gheorghe Zamfir si prietenii sai, concert ca un miracol la Botosani: Sunt momente istorice pentru cultura botosaneana - VIDEO & GALERIE FOTO

Sunt momente in care simti ca trebuie sa lasi muzica sa vorbeasca si in care cuvintele nu isi mai au rostul. Nici la ora spectacolului si nici la o zi sau doua dupa ce luminile scenei s-au stins intrucat artistii au avut o prestatie care pur si simplu nu mai lasa loc de comentarii.O seara pentru neuitareDoar ca o sala precum cea a Casei de Cultura a Sindicatelor are numai vreo 600 de locuri, iar biletele la un concert cum a fost "Gheorghe Zamfir si prietenii" s-au epuizat cu multe zile ... citeste toata stirea