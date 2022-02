Nici orasele nu au reusit asta! Comuna din Botosani in care resedinta va avea gaz pe toate strazile

O comuna din judetul Botosani va reusi in acest an sa extinda reteaua de gaz in toata resedinta de comuna si isi propune ca in trei ani toate satele comunei sa fie racordate 100% la gaz metan. Marin Dohotariu este primarul comunei Sendriceni aflat la al doilea mandat. In primul mandat a reusit sa extinda reteaua de gaz cu 4 kilometri din buget propriu, iar din 2020 pana acum a mai extins reteaua cu alti 4 kilometri tot din buget propriu. 2022 va fi un an cu totul special pentru Sendriceni ... citeste toata stirea