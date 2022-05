Nicio comuna din Botosani nu are cabinet medical scolar autorizat!

In scolile din judetul Botosani ar trebui sa existe, conform normativelor, 109 medici si 228 de asistenti medicali, insa in cabinele medicale scolare isi desfasoara activitatea doar 11 medici si 73 de asistenti medicali, doar in municipiul resedinta si in Dorohoi *in mediul rural, conform datelor oficiale, sunt cinci cabinete medicale scolare, niciunul autorizatJudetul Botosani nu are, nici la aceasta data, macar un cabinet medical scolar autorizat in mediul rural, fapt deosebit de grav prin ... citeste toata stirea