Noaptea Muzeelor 2022: sambata puteti merge gratuit la muzeele din Botosani, Dorohoi, Stefanesti si Saveni

Muzeul Judetean Botosani organizeaza sambata, 14 mai 2022, evenimentul cultural intitulat Noaptea Muzeelor. Inscriindu-se in cadrul manifestarilor organizate anual, la nivel european, sub patronajul Consiliului Europei, al UNESCO si al Consiliului International al Muzeelor, dar si la nivel national, sub coordonarea Retelei Nationale a Muzeelor din Romania, evenimentul din acest an ofera publicului botosanean posibilitatea de a vizita Muzeul de Etnografie Botosani, Muzeul de Stiintele Naturii ... citeste toata stirea