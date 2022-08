Noi posturi de medici scoase la concurs la Spitalul Judetean Botosani

Comunicat de presa: Continua campania de recrutare de specialisti in sanatate! Sase posturi de medici si doua de farmacisti au fost scoase la concurs de Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani. "Spitalul Judetean are nevoie de specialisti, de medici tineri care sa aduca plusvaloare sistemului sanitar botosanean. In ultimii doi ani au fost angajati peste 30 de specialisti in sanatate, medici, biologi, farmacisti. Continuam campania de recrutare, pentru ca, pe langa o baza materiala la ... citeste toata stirea