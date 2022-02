In vederea remedierii pierderii de apa de pe conducta din fonta O275 mm localizata in zona strazii Independentei (fosta cladire RAPSODIA CONF), S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani, anunta intreruperea furnizarii apei, maine, 16.02.2022, in intervalul orar 08:00-14:00. Afectati de oprirea apei sunt utilizatorii din municipiul Botosani, ce locuiesc pe strazile ... citeste toata stirea