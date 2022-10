Nova Apaserv da 1,1 milioane lei pentru a reface strazile si trotuarele din Dorohoi si Broscauti in caz de interventii la avarii

Furnizorul de apa-canalizare al judetului Botosani, compania Nova Apaserv SA, a scos la licitatie "Refacere sistem carosabil si trotuare in caz de interventii la retelele edilitare de apa si canal in municipiul Dorohoi si Broscauti". Licitatia va avea loc pe 24 octombrie si valoarea estimata a lucrarilor este de 1,1 milioane lei. "In urma interventiilor la retelele edilitare de apa si canal din municipiul Dorohoi si localitatea Broscauti , ofertantul va reface sistemul carosabil, trotuarele si ... citeste toata stirea