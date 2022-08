Nova Apaserv trimite executorii pe urma hotilor de apa: Am prins pe cineva, i-am imputat o suma, el fura in continuare

In doar cateva luni de activitate, de cand Serviciul de Control si Antifrauda din cadrul SC Nova Apaserv SA a fost preluat de Sorin Ciobanu, au fost depistate zeci de cazuri de consum fraudulos de apa.Stop furturilor de apa!Cel mai de notorietate a fost evident cel de la Ipotesti, cu apa deversata in iazul care se spune ca ar fi al comunei, prin intermediul unui hidrant. Au existat insa si alte situatii numeroase in care prejudiciile calculate sunt de ordinul miilor de euro.In prima faza, ... citeste toata stirea