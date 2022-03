O alta fata a razboiului. Efortul supraomenesc al voluntarilor romani la granita de nord. "E tot mai frig"

O mana de voluntari botosaneni fac, de zece zile, eforturi supraomenesti pentru a ajuta constat familiile de refugiati ucraineni care ajung in Romania dinspre Republica Moldova. Voluntarii stau zi si noapte in frig si ninsoare impartind mancare si oferind informatii si sprijin. In judetul Botosani societatea civila s-a mobilizat exemplar in cazul crizei refugiatilor, cauzata de razboiul din Ucraina. Miile de ucraineni care au fugit din calea invaziei rusesti au fost cazati, hraniti si ajutati ... citeste toata stirea