Un elicopter SMURD a fost solicitat, luni, in municipiul Dorohoi, pentru a prelua o femeie aflata in stare critica, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (IJSU).Potrivit sursei citate, este vorba despre o pacienta in varsta de 69 de ani, diagnosticata cu o afectiune cardiaca. ... citeste toata stirea