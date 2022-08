O casa din municipiul Botosani in care se aflau doi copii si bona acestora a ars complet, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui incendiu, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit acestora, flacarile au cuprins acoperisurile unei anexe, casei, garajului si bunurile dintr-o camera, iar copiii si bona lor au iesit singuri din casa, alertati fiind de vecinii care au observat flacarile, potrivit Agerpres."La fata locului s-au deplasat ... citeste toata stirea