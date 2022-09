O comuna isi doteaza din buget propriu scolile si liceul cu table smart 4K de ultima generatie. Dascalii vor fi invatati sa le foloseasca

Sursa foto: matteo.roO comuna de la marginea tarii, de la granita cu Ucraina, investeste masiv in sistemul local de educatie pentru a oferi o sansa in plus copiilor din comunitatea locala. Este vorba despre comuna Pomarla, condusa de primarul Dumitru Chelariu, din judetul Botosani. Dupa ce a modernizat toate cladirile in care functioneaza gradinitele, scolile si liceul din comuna, Primaria Pomarla le-a dotat pe toate acestea cu tot felul de pompe de caldura pentru incalzire moderna si costuri ... citeste toata stirea