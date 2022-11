O familie de oameni de afaceri a construit o troita in satul natal. Cateva sute de localnici au asistat la sfintire

Au avut succes in afaceri, dupa care s-au intors in locul copilariei si au daruit comunitatii locale o troita. O familie de oameni de afaceri a construit o troita in satul natal, evenimentul sfintirii monumentului fiind facut in prezenta unui sobor de zece preoti si a sute de localnici. Intre satul Dracsani, comuna Sulita, si satul Cerbu, sotii D.M si C.M au construit o troita inalta de 7 metri care se poate vedea chiar din casa in care inca locuiesc parintii femeii de afaceri. Monumentul a ... citeste toata stirea