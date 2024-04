O ferma a luat foc: Cel putin 70 de vaci au murit carbonizate

Un incendiu urias a izbucnit sambata la o ferma de animale din localitatea Grivita, comuna Cordareni, judetul Botosani. Din pacate, 70 de vaci nu au putut fi scoase din flacari.In ferma de animale din localitatea Grivita, comuna Cordareni erau in jur de 70 de vaci, mai multi baloti de furaje, doua autoturisme, o cisterna si cauciucuri in momentul izbucnirii incendiului.Potrivit ISU Botosani, alarma a fost data de proprietar, care era intr-o rulota, in apropierea grajdului de animale."La ... citește toată știrea