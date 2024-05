O fetita de 8 ani din Botosani a fost violata si ucisa. Criminalul a fost prins

O fetita de 8 ani din judetul Botosani, care fusese data disparuta aseara, a fost gasita decedata, azi noapte, intr-o liziera de salcami de la marginea satului Jijia, comuna Albesti.Purtatorul de cuvant al IPJ, Delia Neniscu, a precizat ca fetita a parasit domiciliul in jurul orei 20,00 pentru a se deplasa la o ruda, care locuieste in apropiere, fara a mai reveni si fara a ajunge la ruda spre care se indreptase.'Minora a fost gasita in cursul noptii, decedata. Aceasta se afla la marginea ... citește toată știrea