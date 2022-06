O firma va construi un bloc in Parcul Tineretului, langa Gradinita 22

In municipiul Botosani se construiesc blocuri private peste tot, iar cand spunem peste tot facem referire si la cartierele ocolite pana acum de astfel de investitii. O companie de constructii vrea sa investeasca intr-un bloc in Parcul Tineretului si a depus la Primaria Botosani documentatia necesara, fiind prima investitie imobiliara in acea zona. Este vorba despre una dintre companiile de constructii cu crestere semnificativa a business-ului in ultimii ani si care vrea sa construiasca un bloc ... citeste toata stirea