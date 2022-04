O functionara de cariera paraseste Prefectura Botosani, dupa aproape 25 de ani: Nu are rost sa vorbim...

Prefectura pierde una dintre cele mai experimentate juriste.Functionara a facut cerere de transfer la alta unitate de stat.Pleaca Daniela VolosciucDaniela Volosciuc a ocupat in trecut si functii de conducere in cadrul Institutiei Prefectului si se poate spune ca este o functionara de cariera.In toamna ar fi implinit 25 de ani de cand lucreaza la Prefectura, in cadrul serviciului juridic.Recent a formulat cerere de transfer pe un post de jurist la Directia Sanitar-Veterinara si pentru ... citeste toata stirea