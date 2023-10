Managerul interimar al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) "Mavromati" Botosani, medicul Monica Adascalitei, a anuntat declansarea unei anchete interne pentru verificarea aspectelor sesizate in raportul Comitetului pentru Prevenirea Torturii (CPT) al Consiliului Europei publicat joi si care face referire la tratamentul pacientilor internati in unitati de psihiatrie si al persoanelor din centrele de ingrijire a rezidentilor.Adascalitei a declarat ca ancheta va viza in special acuzatiile de ... citeste toata stirea