O orhidee extrem de rara, despre care se credea c-a disparut din Romania, gasita intr-o padure din Botosani

Padurarii din judetul Botosani au descoperit in zona codrilor Flamanziului o planta deosebit de rara, protejata prin lege, la nivel european. Este vorba despre Papucul Doamnei o specie de orhidee salbatica care nu a mai fost vazuta de mult timp in padurile din Romania. Descoperire spectaculoasa in codrii Flamanziului din judetul Botosani. Este vorba de cateva exemplare inflorite de Papucul Doamnei, o planta deosebit de rara, in fapt o specie de orhidee salbatica care nu a mai fost vazuta de ... citeste toata stirea