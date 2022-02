Oamenii din Kiev fug disperati din fata razboiului din Ucraina. Mai multe familii au ajuns in Botosani

Mai multe familii de refugiati din Ucraina au ajuns si in judetul Botosani. Acestia au fugit de razboiul dintre Rusia si Ucraina si rataceau in zona unei benzinarii din Saveni. Au fost gasiti de un botosanean care i-a cazat la doua pensiuni din judet. Razboiul de la granita Romaniei impinge valuri de refugiati catre Romania. Un grup de familii cu copii, din Kiev, a ajuns si in judetul Botosani fugind de razboiul din Ucraina, arata publicatia botosaneana botosaninews.ro. Acestia au fost gasiti ... citeste toata stirea