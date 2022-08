Olimpiada Balcanica de Informatica pentru juniori (JBOI) se va derula la Dorohoi intre 30 august si 3 septembrie

A XVI-a editie a Olimpiadei Balcanice de Informatica pentru Juniori se va desfasura in acest an in Romania, in municipiul Dorohoi, incepand cu 30 august. Desfasurata la Liceul "Regina Maria", competitia reuneste concurenti din 11 tari balcanice. Parteneri in organizarea si desfasurarea evenimentului sunt Ministerul Educatiei prin Inspectoratul Scolar Judetean Botosani, Primaria Municipiului Dorohoi, Societatea Pentru Excelenta si Performanta in Informatica, un numar mare de sponsori, profesori ... citeste toata stirea