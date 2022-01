Olimpicul international care a refuzat universitatile din strainatate pentru a face performanta in Romania

Stefan Balauca, unul dintre cei mai importanti olimpici romani, in domeniul stiintelor, din ultimul deceniu, a refuzat sa plece la studii in strainatate si viseaza sa dezvolte stiinta romaneasca. Acesta face doua facultati in acelasi timp, la Iasi. Botosaneanul Stefan Balauca are 22 de ani si a fost unul dintre cei mai importanti olimpici romani ai ultimului deceniu. Merge la concursuri scolare si olimpiade din clasa a IV-a, iar in anii de liceu a reusit sa obtina nu mai putin de sase medalii ... citeste toata stirea