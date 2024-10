Orasul din Romania care te face sa te simti ca in Germania: Sufera o subevaluare turistica

In secolul al XIX-lea, Botosaniul se afla pe locul trei in ceea ce priveste prosperitatea si populatia in Vechiul Regat, fiind supranumit "Micul Leipzig" datorita atmosferei sale cosmopolite si arhitecturii inspirate de orasele germane.Desi a suferit din cauza sistematizarii comuniste, orasul a reusit sa pastreze o mare parte din farmecul sau istoric, in special in zonele vechi, atragand vizitatori dornici sa descopere atmosfera Belle Epoque, arhitectura secolului XIX si bogata sa istorie. ... citește toată știrea