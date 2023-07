Innordul Moldovei, in judetul Botosani, este o zona plina de mister, generatoare de povesti de groaza. Oamenii din satulCerbu(comuna Copalau) se afla padurea Buduhal,ale carei smarcuri au bagat spaima in locuitori."Prin 1946 a mai aparut un smarc, de aceasta data la iesirea din padure. Era un pamant vanat si care bolborosea. Era sa pierd o oaie in el. Oamenilor le era frica de ele. Mie nu. Dar ma pazeam de ele, erau periculoase, maloase si adanci. Pe vremea CAP-ului erau deja trei ... citeste toata stirea