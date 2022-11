Parc fotovoltaic de 3 MW in locul fostei fabrici de zahar de la Bucecea

Doina Federovici, presedintele CJ Botosani, si Angel Gheorghiu, primarul orasului BuceceaConsiliul Judetean Botosani si Primaria Bucecea s-au asociat pentru a construit un parc fotovoltaic de 3 MW construit pe trei hectare de teren in apropierea parcului industrial din orasul de la granita cu judetul Suceava. Totul a fost oficializat astazi la Consiliul Judetean Botosani. Informatia a fost publicata in premiera in urma cu doua saptamani de Banulbotosanean.ro, cand Doina Federovici, ... citeste toata stirea