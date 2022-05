Parcare supraetajata inaugurata de belgianul care detine Botosani Shopping Center, primar si afaceristi! PLANURI pentru extinderea complexului pe un nou nivel, cu magazine ale brandurilor cunoscute - VIDEO & GALERIE FOTO

Hendrik Danneels, detinatorul Botosani Shopping Center, a ajuns in municipiu in dimineata zilei de joi, 12 mai 2022, pentru a inaugura parcarea supraetajata ce a fost construita recent langa complexul comercial.Belgianul venit de la aproape 2.000 de kmOmul de afaceri belgian s-a aratat incantat de rezultatul final si a aratat ca, prin suplimentarea locurilor de parcare, va creste implicit si adresabilitatea clientilor catre magazinele din cladirea in care in trecut a functionat fosta fabrica ... citeste toata stirea