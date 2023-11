Un botosanean indragostit iremediabil de cainii cu pedigree darama un record cu un exemplar pe care l-a crescut de mic.Intr-un singur an patrupedul a obtinut zece titluri de campion national si international.Cel mai celebru caine din BotosaniVedeta canina are un an si jumatate din rasa "Teckel cu par sarmos". Se numeste Yasmin de Rediu, in domeniu numele cainelui fiind urmat de sufixul de canisa.Ii apartine lui Constantin Bulgaru, un botosanean care a facut o pasiune din cresterea ... citeste toata stirea