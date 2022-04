Patru cetateni ucraineni au incercat sa treaca ilegal frontiera in Romania

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Dorohoi, pe timpul unei misiuni in sistem integrat cu o patrula aeriana din cadrul Inspectoratului General de Aviatie al MAI si lucratori din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Botosani, au depistat patru cetateni ucraineni, care au incercat sa intre ilegal in Romania.In data de 20 aprilie a.c., in jurul orei 08.00, pe timpul desfasurarii unei misiuni in sistem integrat, cu un elicopter, politistii de frontiera din ... citeste toata stirea