Perchezitii ale Parchetului European la Botosani, inclusiv la domiciliile unor functionari publici si la sediul ANOFM, in cadrul unei anchete privind o frauda de 160.000 de euro

Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca si (Romania) efectueaza astazi perchezitii in mai multe locatii, inclusiv in institutii publice, din judetul Botosani, in cadrul unei anchete privind o frauda de 160.000 de euro care implica fonduri UE menite sa stimuleze capacitatea de angajare a tinerilor.Conform unui comunicat al Parchetului European, perchezitiile au loc la locuintele unui functionar public, trei fosti functionari publici si ale altor sase persoane suspectate de implicare in ... citește toată știrea