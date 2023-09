Viitoarele mame solicita acordarea sprijinului financiar de 2.000 de lei in cadrul Programului MaternaReprezentantii municipalitatii mentioneaza ca, de la debutul programului, pe 1 iulie 2023, si pana in prezent, la Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Botosani au fost inregistrate 102 de cereri de la viitoarele mame. Din totalul femeilor care au cerut sprijin, 97 au intrat deja in posesia cardului "Materna". "La inceputul acestei saptamani am semnat noi dispozitii de acordare a ... citeste toata stirea