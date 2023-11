Peste 600 de persoane din judetul Botosani au beneficiat de consult gratuit in urma unor actiuni derulate de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Nationale, in perioada 6-9 noiembrie, in cadrul Campaniei "Sanatate pentru sate".Actiunile s-au desfasurat in localitatile Hlipiceni, Dragalina, Cobiceni, Iuresti, Cernesti, Satul Nou, Albesti, Todiceni, Rauseni, Victoria, inclusiv din orasul Botosani consultul gratuit fiind efectuat de medici specialisti in urologie, dermatologie, medicina ... citeste toata stirea