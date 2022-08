Peste jumatate din asistentii sociali angajati in primariile din Botosani, FARA studii in domeniu

Fata agresata sexual timp de doi ani de propriul tata si violata de trei frati, zeci de copii neglijati de parinti si o multime de alte cazuri dramatice se petrec mai ales in mediul rural.Zeci de primarii fara asistenti sociali cu studiiFiecare primarie ar trebui sa aiba angajat cate un asistent social cu studii superioare in domeniu.Ori in foarte multe unitati administrativ teritoriale din Botosani acest lucru nu se intampla. In jur de 60% dintre posturile de asistent social, din primarii, ... citeste toata stirea