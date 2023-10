Pentru Florin Esurcanu politica pare sa fie, fara doar si poate, ca un drog. La cateva zile de la momentul in care a simtit gustul libertatii, fostul lider al PNL a facut valuri in partid dupa un mesaj care a ajuns la mai multi liberali. Si la cativa pesedisti, pentru amuzament.Florin Esurcanu vrea politica din culiseMesajul a fost transmis la cateva zile de la eliberarea conditionata si suna cam asa: "Aveti in vedere ca doresc un PNL puternic la Botosani, cred intr-o dreapta puternica, ... citeste toata stirea