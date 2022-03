Poate cel mai bun este la un urias centru comercial! Viata in subteran - VIDEO din adaposturile de protectie civila din Botosani si starea lor - FOTOGALERIE

Amenintari sau vecini ostili, razboi la granita si o avalansa de informatii despre invazia rusilor in Ucraina. Zecile de mii de refugiati care intra in Europa. Bombardamente la cateva sute de kilometri. Sunt motive suficiente pentru ca populatia sa intre deja in panica, iar autoritatile sa fie pregatite. In caz ca...Buncarele de la BotosaniDespre adaposturile de protectie civila din municipiul sau judetul Botosani se stia de mult. Numai ca utilitatea lor era pusa sub semnul intrebarii, in ... citeste toata stirea