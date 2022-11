Poate cel mai bun proiect al primarului Andrei. E simplu, nu a costat mult, dar au fost salvate multe vieti

In ultimii doi ani, in municipiul Botosani s-a derulat un proiect de investitii care nu a necesitat fonduri prea multe, nu este unul de anvergura, dar impactul sau in comunitatea locala este fantastic prin impactul sau care se masoara inclusiv in vieti omenesti salvate. Va mai aduceti aminte toate acele treceri de pietoni aflate in bezna si care in cursul anilor, din cauza lipsei de vizibilitate, au generat multe accidente rutiere inclusiv mortale? Unul din primele proiecte incepute de Cosmin ... citeste toata stirea