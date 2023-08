Are 63 de ani si este nascut in zi de mare insemnatate - 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei. Lucreaza in taximetrie de peste doua decenii si de-a lungul anilor a incercat sa fie un exemplu pentru ceilalti.Botosaneanul care s-a trezit cu zeci de mii de euro sub scaunConstantin Ionescu este taximetristul din Botosani care s-a trezit cu aproximativ 40.000 de euro in masina. Banii erau intr-o sacosa de rafie si in prima faza a crezut ca pasagerul lui si-a uitat in taxi plasa cu ciocolata. ... citeste toata stirea