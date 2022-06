Poate cel mai sarac director din istoria municipalitatii: N-are vreun bun, doar datorii si a facut zero lei intr-un an intreg

Case, terenuri, masini plus eventual o vila pe la munte, bunuri deseori intalnite in declaratiile de avere ale alesilor sau directorilor de la Botosani, ar putea fi catalogate drept visuri de unul dintre noii sefi ai unitatilor subordonate municipalitatii.Bate vantul prin declaratia de avereNumit in luna noiembrie a anului trecut, la 35 de ani, director interimar al SC Eltrans SA, Andrei Turcoman, caci despre el este vorba, a trebuit sa isi faca publice veniturile obtinute si bunurile ... citeste toata stirea