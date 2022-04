Politista de frontiera care face arta pentru a-i ajuta pe copiii nevoiasi sau cu dizabilitati

O angajata a Politiei de Frontiera din Botosani si-a pus talentul in slujba copiilor fara parinti sau cu diferite deficiente. Aceasta picteaza in timpul liber iar toti banii de pe tablourile vandute sunt donati in scop umanitar. Adelina Carcea are 39 de ani, traieste in Botosani si este mama a trei copii. Lucreaza la Politia de Frontiera in Botosani dar in timpul liber se dedica unei pasiuni din copilarie.Mai precis, Adelina picteaza tot ce prinde, de la pietri, la faianta si bucati de ... citeste toata stirea