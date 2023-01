Politisti de la Stanca, acuzati de coruptie

Ei sunt cercetati in dosarul privind coruptiadin vamile cu Republica Moldova. Cei doi polisti au fost pusi sub control judiciarDoi agenti din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Stanca au fost plasati sub control judiciar, in dosarul de coruptie din vamile cu Republica Moldova. OficialiiDirectieiNationalAnticoruptie (DNA)au anuntat caeisuntcercetati pentru luare de mita si trafic de influenta.Potrivit procurorilor, in perioada iulie 2021 - septembrie 2022,cei doiar ... citeste toata stirea